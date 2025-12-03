Decorazioni natalizie non conformi: blitz della Finanza nel Baianese I controlli per le feste

La Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, coordinata dal luogotenente Vincenzo Senatore, ha sequestrato nelle scorse ore migliaia di prodotti natalizi non conformi alle norme di sicurezza. L’attività, condotta dal Nucleo Radiomobile, ha riguardato articoli destinati alla vendita sul territorio, privi delle certificazioni obbligatorie e potenzialmente rischiosi per i consumatori.

Controlli della Guardia di Finanza

Le operazioni si sono concentrate su esercizi commerciali selezionati nel corso di controlli programmati, nell’ambito delle consuete verifiche preventive in prossimità delle festività. Il personale della Guardia di Finanza ha riscontrato che numerosi prodotti erano privi dei requisiti richiesti per la commercializzazione, compresa l’assenza di etichettatura conforme e di informazioni essenziali sui materiali utilizzati.

Dettagli del sequestro e finalità dell’intervento

Secondo quanto si apprende, il sequestro ha riguardato migliaia di articoli, tutti destinati alla vendita stagionale. L’azione si inserisce nella strategia annuale della Guardia di Finanza di Avellino, volta a garantire il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza dei prodotti, tutelando la salute dei cittadini e assicurando corrette condizioni di concorrenza sul mercato.

Responsabilità degli esercenti e sanzioni previste

I titolari delle attività interessate dovranno rispondere delle violazioni riscontrate, con eventuali conseguenze di natura amministrativa o penale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Impegno per la sicurezza

Le verifiche sul territorio proseguiranno nelle settimane a venire, confermando l’impegno della Guardia di Finanza a monitorare la regolarità dei prodotti immessi sul mercato durante il periodo natalizio.