In occasione della festività di Santa Barbara, protettrice dei minatori, domani si terrà una messa nel cantiere della galleria del monte Pergola lungo il raccordo Salerno-Avellino. Invocano la protezione della santa su quanti nel cantiere lavorano e su quanti sul Raccordo transitano i sindaci della valle dell'Irno, che domani si ritroveranno in galleria, lato Solofra, per pregare insieme. Quello sulla galleria del monte Pergola è uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale, per un investimento complessivo a carico di Anas di oltre 48 milioni di euro. "Siamo certi che entro il 15 luglio vedremo la luce in fondo al tunnel, è il caso di dirlo - commenta il sindaco di Solofra Nicola Moretti -. Domani ci ritroveremo in occasione di Santa Barbara noi sindaci e referenti del territorio. Pregheremo perchè i lavori procedano spediti e perchè finalmente avremo una galleria luminosa e sicura".
Raccordo, messa nella galleria di Solofra: Preghiamo perchè sia sicura e riapra
Domani sindaci insieme per la messa in onore di Santa Barbara: preghiamo per una galleria sicura
Solofra.