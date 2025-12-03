Detenuto morto nel sonno in carcere ad Ariano: eseguita l'autopsia

E' stata eseguita in serata nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino l'autopsia sul corpo del detenuto 34enne nativo di Maddaloni e residente a Caivano rinvenuto cadavere nel suo letto all'interno di una cella del carcere Pasquale Campanello, lo scorso giovedì 27 novembre.
Ad eseguirla su incarico della procura di Benevento, il medico legale Giovanni Zotti. Un infarto durante il sonno che sarebbe risultato fatale per il 34enne.
L'esame autoptico avrebbe escluso la morte violenta ma si attendono ora i risultati dei prelievi effettuati.
Quando giunsero in soccorso i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino, non c'era ormai più nulla da fare.