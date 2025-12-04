Tribunale Avellino, Paolo Cassano nuovo presidente della Seconda Sezione Penale Il voto unanime del Plenum del Csm

Il giudice Paolo Cassano è stato designato presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino. La sua elezione è avvenuta con il voto unanime del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che ha ratificato la proposta precedentemente avanzata dalla V Commissione dello stesso CSM, anch'essa espressasi con unanimità lo scorso ottobre. Cassano succede a Roberto Melone, il quale aveva ricoperto il ruolo di presidente della sezione fino al suo pensionamento, avvenuto un anno fa. L’incarico giunge in un momento particolarmente significativo per il magistrato, che da alcuni mesi ricopre anche la funzione di componente della Commissione per il concorso in magistratura, impegnandosi a Roma.

Carriera e impegno nella giustizia avellinese

La carriera del giudice Cassano, che affonda le sue radici presso il Tribunale di Avellino, è caratterizzata da una lunga e variegata esperienza. Negli ultimi anni, prima di accettare la nomina alla Commissione, Cassano ha esercitato la funzione di giudice per le indagini preliminari, un incarico che ha ricoperto dopo aver presieduto collegi e operato come giudice monocratico, sempre nel medesimo tribunale.

Il maxiprocesso contro il clan Cava

Un episodio che segna indelebilmente il suo percorso è il maxiprocesso contro il clan Cava, al quale Cassano ha presieduto il collegio giudicante. Il processo venne celebrato nell’aula bunker del carcere di Poggioreale. Nel corso del procedimento, Cassano ha presieduto il collegio che ha inflitto pene severissime ai membri del gruppo criminale. Complessivamente, 47 imputati sono stati condannati a un totale di oltre sette secoli di carcere. Le indagini, portate avanti dai pubblici ministeri antimafia Maria Antonietta Troncone e Francesco Soviero, rivelarono le molteplici attività del clan.