Atripalada, accusato di diffamazione aggravata: assolto Giovanni Ardolino Tra novanta giorni le motivazioni della sentenza di assoluzione emessa per il presidente Ardolino

di Paola Iandolo

Giovanni Ardolino, presidente nazionale dell’associazione di tutela dei consumatori e degli inquilini, Acai onlus di Atripalda è stato assolto dall'accusa di diffamazione aggravata con la formula piena "il fatto non costituisce reato". Ad emettere la sentenza di assoluzione nei suoi confronti il giudice monocratico del tribunale di Avellino, Barra. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza. Il presidente difeso dall'avvocato Orlando Sasso, era finito a processo dopo una denuncia presentata dal sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e dal vicesindaco Domenico Landi, difesi dall'avvocato Gaetano Aufiero.

I due avevano presentato denuncia per alcune affermazioni rilasciate da Ardolino nel gennaio 2023, in quanto a loro avviso offendevano la reputazione di Paolo Spagnuolo e Domenico Landi.

Dichiarazioni che "adombravano forti dubbi sulla loro gestione della res pubblica ed in particolare dell'ex centro direzionale di via San Lorenzo nonchè sul tema istruzione. Ardolino aveva messo in discussione "l'operazione condotta dall'amministrazione comunale di Atripalda con l'ex centro direzionale di via San Lorenzo". Sul punto aveva invocato "l'intervento della Corte dei Conti" in quanto prima "è stato venduto l'immobile di proprietà e dopo averlo ceduto ha fitttato gli stessi locali per insediarvi la scuola". Operazione che Ardolino, mandato assolto, aveva definito "spregiudicata".





