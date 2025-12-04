Truffano anziana ultranovantenne, fermato 17enne in Irpinia Il caso a Pietradefusi

Il finto direttore dell'ufficio postale le comunica al telefono che il nipote è in gravi difficoltà giudiziarie e ha bisogno di soldi per non essere arrestato: una ultranovantenne di Pietradefusi, in provincia di AVELLINO, è caduta nella truffa e ad un emissario ha consegnato denaro contante e oggetti preziosi. I familiari dell'anziana subito dopo hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che, in collaborazione con la Polstrada di Grottaminarda, hanno intercettato l'auto dei due truffatori a Castel del Lago, nei pressi del casello autostradale di Benevento dell'A16. Uno dei due, un 17enne di Napoli, è stato fermato e denunciato per truffa aggravata mentre l'altro è riuscito a fra perdere le proprie tracce dandosi alla fuga a piedi. Recuperata l'intera refurtiva che è stata restituita all'anziana.