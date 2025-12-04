Ariano, gatti trovati morti davanti a due abitazioni: si teme presenza di veleno I residenti: presenteremo denuncia ai carabineiri contro ignoti, non è la prima volta che accade

E' successo ancora una volta, stesso luogo e forse stessa modalità. Due finora, ma il timore è che possano essere anche di più, i gatti ritrovato morti davanti a due rispettive abitazioni di residenti.

E' quanto accaduto in contrada Tranzano di sotto ad Ariano Irpino. Una zona popolata di gatti, dove proprio per questo motivo e preoccupazione, già un anno e mezzo fa era stata sollecitata una campagna di sterilizzazione da parte dell'Asl di Avellino.

Un'emergenza che interessa molti territori e che necessiterebbe di una maggiore attenzione fa parte dell'autorità sanitaria.

A Tranzano è successo ciò che avviene squallidamente in molte realtà, non solo in Irpinia. I gatti sono troppi? C'è chi non tollera la loro presenza e li elimina avvelenandoli come se nulla fosse, senza scrupoli.

Sul grave episodio, i residenti e in questo caso, coloro che hanno a cuore il benessere e la salvaguardia degli animali si rivolgeranno ai carabinieri, per presentare una denuncia contro ignoti al fine di fare piena luce su quanto accaduto. ll timore, come spesso accade in questi casi è che anche altre specie di animali possano purtroppo ingerire nella zona esche al veleno. A tal proposito è stata informata anche la polizia municipale per effettuare un sopralluogo nella zona.