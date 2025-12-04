Carcere Avellino: agente colpito in infermieria da un detenuto A darne notizia Raffaele Troise responsabile segreteria Gau Uilpa polizia penitenziaria

Agente colpito in infermieria da un detenuto al termine di un diverbio. E' accaduto bel carcere di Bellizzi ad Avellino.

A darne notizia Raffaele Troise responsabile segreteria Gau Uilpa polizia penitenziaria Avellino-Bellizzi.

"Fondamentale è stato l’intervento della sorveglianza generale e del personale accorso in aiuto del collega.

Il poliziotto è stato trasportato presso l’ospedale Moscati per le cure del caso.

Chiediamo provvedimenti esemplari e che fungano da deterrente nei confronti di detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni in danno al personale di polizia penitenziaria i quali, come in questo caso, hanno la sola “colpa” di voler far rispettare le regole penitenziarie e dunque, di fare il proprio lavoro.

Inoltre, ad un sovraffollamento già cronicizzato, continuano a sommarsi detenuti provenienti da altre carceri congestionando ulteriormente una situazione già complicata, soprattutto nei casi di detenuti provenienti da altri Istituti per ordine e sicurezza.

Di converso, sembrerebbe, che siano pochi ed insufficienti i trasferimenti in uscita dei detenuti, nonostante le molteplici segnalazioni per atteggiamenti turbativi dell’ordine e della sicurezza e di totale inosservanza nei confronti delle normative interne e di chi le esercita.

Giunga la solidarietà della Uilpa polizia penitenziaria all’agente coinvolto nel nuovo spiacevole episodio di aggressione".