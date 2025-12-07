Avellino, paura all'autostazione uomo armato di coltello fermato dai carabinieri Decisivo l'allarme lanciato al 112 da alcuni cittadini preoccupati...

"Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “Resistenza a pubblico ufficiale”: sono i reati di cui dovrà rispondere un 50enne di Aiello del Sabato, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino.

L’uomo è stato individuato nella serata di ieri presso l’autostazione del capoluogo irpino, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini.

Già noto alle Forze dell’Ordine, durante il controllo ha manifestato un atteggiamento ostile e poco collaborativo.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, del cui porto non ha saputo fornire giustificazione, nonché di una modica quantità di marijuana.

Per il 50enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

La droga e il coltello sono stati sottoposti a sequestro.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni o persone sospette.