Avellino, Telefonini e droga nel carcere: disposti altri sei mesi di indagini L'inchiesta conta quattordici indagati tra agenti penitenziari e sanitari del carcere di Bellizzi

di Paola Iandolo

Altri sei mesi di indagini si quattordici indagati. A disporli il Gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, che ha sciolto la riserva sulla richiesta di archiviazione nei confronti di quattordici tra agenti della Polizia Penitenziaria e personale dell’Infermeria in servizio presso il Carcere di Bellizzi Irpino, indagati dalla Procura di Avellino per spaccio di stupefacenti, corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti.

Al termine delle indagini, il sostituto procuratore che aveva condotto gli accertamenti, il pm Luigi Iglio, aveva chiesto nei confronti dei quattordici indagati l’archiviazione del procedimento, basato a quanto pare sulle dichiarazioni rese da alcuni detenuti all’epoca reclusi nel carcere di Avellino. Il Gip Argenio ha fissato un'udienza camerale per decidere sulla richiesta della Procura e ora ha sciolto la riserva, disponendo un approfondimento di indagine.