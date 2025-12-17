Prata, scomparsa Mimì Manzo: slitta l'udienza preliminare per difetto di querela Si attende la querela da parte del commissario prefettizio nominato dal gup

di Paola Iandolo

E' slittata al 15 aprile 2026 l’udienza preliminare per i tre indagati per la scomparsa di Mimì Manzo. Davanti al Gup del Tribunale di Avellino è stata la stessa Procura a sollevare il difetto di querela per la contestazione di sequestro di persona in base alle nuove norme della Legge Cartabia, che ha trasformato il reato da "procedibile d’ufficio" a "procedibille con querela".

il Gup Antonio Sicuranza ha deciso di nominare un curatore speciale, nella persona del commissario prefettizio di Prata Principato Ultra, che entro novanta giorni dovrà sporgere querela Restano dunque “sospese” le richieste di parte civile. Stamattina ad accompagnare le sorelle e il figlio di Mimi Manzo c'era anche l’avvocato Nicodemo Gentile. In aula erano presenti Romina Manzo e Loredana Scannelli insieme ai loro difensori, gli avvocati Federica Renna e Rolando Iorio. Assente Alfonso Russo, difeso dall’avvocato Palmira Nigro d Dario Cierzo.