Avellino, Piazza di spaccio: il Riesame attenua la misura a due indagati L'inchiesta è stata coordinata dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli

di Paola Iandolo

I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno attenuato per due indagati nell’ambito del blitz antidroga, la misura della custodia cautelare in carcere con l’obbligo di presentazione alla pg. I due indagati, U:M. difeso dall’avvocato Loredana De Risi e M.D.R, difeso dall’avvocato Alberico Galluccio, sono accusati di aver avuto un ruolo di smistamento delle sostanze e di approvvigionamento del gruppo.

Gli indagati erano stati raggiunti dalla misura cautelare in carcere firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Linda Comella su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le indagini coordinate dal pm della Dda Anna Frasca sull’ associazione. Gli inquirenti contestano che lo spaccio sia stato effettuato tra marzo e ottobre del 2021 dalle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino.