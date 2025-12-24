Aiello del Sabato, droga nascosta in campagna: scarcerata cinquantenne Per la donna è stata disposta la revoca degli arresti domiciliari

di Paola Iandolo

E' tornata in libertà la cinquantenne di Aiello del Sabato dopo l’arresto per detenzione ai fini dello spaccio di un’ ingente quantitativo di droga. La donna aveva lasciato già il carcere ed era stata sottoposta agli arresti domiciliari. La misura era scattata il 26 febbraio scorso e ora ha ottenuto la revoca della misura. A stabilirlo il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, davanti al quale ha preso il via il processo. Il giudice ha accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari in un comune diverso da quello dove secondo le accuse conduceva l’ attività di spaccio insieme al fratello, condannato dal Gup del Tribunale di Avellino in abbreviato ad 8 anni. La donna è difesa dagli avvocati Alberico Galluccio e Rolando Iorio. La Procura aveva espresso parere contrario.



Il blitz eseguito a seguito di una serie di servizi di appostamento e controllo da parte dei militari del Gruppo Avellino delle Fiamme Gialle agli ordini del maggiore Silverio Papis insieme alla pattuglia cinofila della Compagnia di Capodichino che avevano deciso di intervenire. Anche grazie al fiuto di Lyan i due nascondigli, una botola nel terreno limitrofo all’abitazione e un mezzo in disuso parcheggiato sempre nelle pertinenze della stessa, nascondevano un notevole quantitativo di droga. Al termine dell’operazione i militari di Via Pontieri hanno sequestrato un panetto sottovuoto del peso di 330 grammi di cocaina, 19 panetti sottovuoto del peso totale di 1950 grammi di hashish, 68 grammi di marjuana, 2 panetti sottovuoto del peso di 550 grammi di foglie di marjuana e 9 grammi di hashish. In tutto tre chili di sostanze stupefacenti pronte ad essere vendute.