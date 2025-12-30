Avellino, Tribunale di Sorveglianza: Spinelli nominata presidente a Potenza Si attende il passaggio al Plenum del Csm

di Paola Iandolo

Giovanna Spinelli, magistrato di Sorveglianza ufficio di Sorveglianza Avellino è stata proposta all’unanimita’ dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza. Il posto era vacante dal 21 giugno scorso ed è stato coperto dalla dottoressa Paola Stella. La proposta.

Nelle prossime settimana il magistrato si prepara dunque a lasciare il Tribunale di Sorveglianza di Avellino per il nuovo incarico direttivo su indicazione dai componenti della V Commissione. Atteso - per la sua nomina - il passaggio al Plenum del Csm.