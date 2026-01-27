Avellino, nuovi locali per la polizia giudiziaria: l'ultima missione di Airoma A settembre Airoma ha sottoscritto un contratto in comodato in uso gratuito dei locali

di Paola Iandolo

Se la Procura di Avellino avrà un nuovo spazio di circa 300mq per la Polizia Giudiziaria e una sala per le audizioni protette lo deve all'ormai ex procuratore di Avellino, Domenico Airoma che ieri si insediato a Napoli Nord. Su sua iniziativa, Airoma - prima di lasciare l’Ufficio inquirente di Piazzale De Marsico al fine di migliorare gli spazi a disposizione della Polizia Giudiziaria presso il Tribunale, con una richiesta di concessione ha recuperato uno spazio abbandonato dell'Amministrazione Archivi.

L'ultimo atto di Airoma per la città di Avellino è emerso dalla Relazione sulla Giustizia depositata in Parlamento dal Guardasigilli Carlo Nordio. Dalla relazione si legge in merito al tribunale di Avellino: “L’Amministrazione degli Archivi notarili è proprietaria altresi di una porzione immobiliare sita in Avellino di circa 300 mq da tempo inutilizzata e che versava in evidente stato di abbandono. A seguito di una richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito formulata dal Procuratore della Repubblica di Avellino per I’utilizzo di detti locali, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e la Procura".

Dal canto suo la Procura di Avellino guidata da Airoma si "è assunta l’onere di ristrutturazione dell’edificio tramite l’utilizzo di Fondi che dovrebbero provenire dal PNRR". Nel settembre 2025 il contratto di comodato in uso gratuito della durata di 25 anni, predisposto dal Servizio Ill, è stato sottoscritto dalle parti procedendo cosi alla successiva consegna dei locali”.