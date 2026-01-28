Elezioni a Monteforte Irpino, Siricio e giunta non si fermano: tutto rinviato

La discussione davanti al Tar di Salerno sul ricorso presentato dal candidato sconfitto alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino, Paolo De Falco, è stata rinviata al prossimo 25 febbraio per difetto di notifica. Stamane, presso il tribunale, era presente una cospicua rappresentanza dell'attuale giunta, con in prima fila il sindaco.
Nell'attesa dell'udienza, la squadra guidata da Fabio Siricio continuerà a lavorare incessantemente per il bene della comunità e nell'interesse dei cittadini, senza mai abbassare la guardia.
Il ricorso presentato dal candidato sconfitto meno di due mesi fa, Paolo De Falco, riugardava la differenza di 42 voti tra i due principali avversari per la conquista della fascia tricolore. Il tribunale amministrativo è chiamato a verificare la corrispondenza tra numero dei votanti e schede scrutinate. I giudici della sezione salernitana del tribunale amministrativo regionale dovranno valutare se far tornare – come richiede il ricorso presentato dall’avvocato Lentini – Monteforte Irpino alle urne almeno in 5 sezione su 8, vautando anche una serie di precedenti.