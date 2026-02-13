Avellino, confronto aperto ai comitati del "Si" e del "No" organizzato dal COA

Sarà un'occasione per ragionare sulle modifiche proposte dal referendum con entrambi i fronti

avellino confronto aperto ai comitati del si e del no organizzato dal coa
Avellino.  

di Paola Iandolo 

L'Ordine degli Avvocati di Avellino per il 16 febbraio alle ore 15.30 nell'aula Magna "Rosario Livatino" ha organizzato un convegno sull'imminente referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: Questa ragioneranno insieme entrambi gli schieramenti: I comitati a favore del "Si" e i comitati a favore del "No".

I saluti istituzionali sono affidati al presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Fabio Benigni e al consigliere del COA, responsabile della Scuola Forense, l'avvocato Raffaele Tecce. 

A sostegno del "Si" interverranno il dottore Giacomo Rocchi, presidemte della I sezione Penale della Corte di Cassazione, il professore Giulio Posperetti, vice presidente Emertio della Corte Costituzionale e l'avvocato Francesco Perone del foro di Avellino. 

A sostegno del "No" il professore Bruno Spagna Musso,già magistrato della Cprte di Cassazione, il dottore Marcello De Chiara, consigliere della Corte di Appello di Napoli e il professore Giorgio Fontana avvocato del foro di Avellino. 

Occasione per ragionare con Gianni Colucci, direttore de Il Mattino di Avellino, Noberto Vitale giornalista Ansa  e Flavio Coppola, giornalista di Irpinia Tv.

