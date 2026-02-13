Avellino, confronto aperto ai comitati del "Si" e del "No" organizzato dal COA Sarà un'occasione per ragionare sulle modifiche proposte dal referendum con entrambi i fronti

di Paola Iandolo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino per il 16 febbraio alle ore 15.30 nell'aula Magna "Rosario Livatino" ha organizzato un convegno sull'imminente referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: Questa ragioneranno insieme entrambi gli schieramenti: I comitati a favore del "Si" e i comitati a favore del "No".

I saluti istituzionali sono affidati al presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Fabio Benigni e al consigliere del COA, responsabile della Scuola Forense, l'avvocato Raffaele Tecce.

A sostegno del "Si" interverranno il dottore Giacomo Rocchi, presidemte della I sezione Penale della Corte di Cassazione, il professore Giulio Posperetti, vice presidente Emertio della Corte Costituzionale e l'avvocato Francesco Perone del foro di Avellino.

A sostegno del "No" il professore Bruno Spagna Musso,già magistrato della Cprte di Cassazione, il dottore Marcello De Chiara, consigliere della Corte di Appello di Napoli e il professore Giorgio Fontana avvocato del foro di Avellino.

Occasione per ragionare con Gianni Colucci, direttore de Il Mattino di Avellino, Noberto Vitale giornalista Ansa e Flavio Coppola, giornalista di Irpinia Tv.