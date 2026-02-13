Avellino: altri due biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida Domenica (ore 19.30) la sfida contro il Pescara per i biancoverdi

Luca Palmiero e Martin Palumbo, con i gialli rimediati nel match perso dall'Avellino contro il Frosinone (1-3), hanno raggiunto Cosimo Patierno e Dimitrios Sounas nell'elenco dei calciatori in diffida. Quattro ammonizioni in campionato per i tre centrocampisti e per la punta nella rosa biancoverde. Proprio da un turno di squalifica, determinato dalla somma di gialli, rientra Filippo Missori, che ha scontato la giornata di stop nella gara con il Frosinone. Raffaele Biancolino dovrebbe ritrovare anche Marco Sala, bloccato dall'influenza nel turno infrasettimanale. Torneranno, quindi, gli esterni titolari del 3-5-2 dopo le difficoltà registrate contro i ciociari in particolar modo sulla fascia destra, occupata da Lorenzo Sgarbi non con i risultati immaginati alla vigilia del match. I primi due gol del Frosinone al "Partenio-Lombardi" sono arrivati con un vantaggio ampio nella giocata su quella corsia.