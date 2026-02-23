Casalbore, anziano precipita al suolo: trasferito in elicottero ad Avellino Presenti i carabinieri e i vigili del fuoco per garantire le operazioni di atterraggio e decollo

Un malore o forse una banale distrazione alla base dell'incidente avvenuto a Casalbre in cui è rimasto coinvolti un uomo di 96 anni.

L'anziano, approfittando della bella giornata di sole, si era spinto fuori dalla sua abitazione per effettuare piccoli lavoretti, quando per causa in corso di accertamento è precipitato al suolo, rimediando un trauma cranico. A fare la scoperta e ad allertare immediatamente i soccorsi, è stata la badante che accudisce oltre all'anziano anche la moglie di quast'ultimo.

Vista la gravità della situazione, la centrale operatica del 118, da Avellino, ha fatto giungere tempestivamente sul posto un'eliambulanza.

Presenti i carabinieri e i vigili del fuoco per garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero. L'uono è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino. Le condizioni sembrano essere piuttosto serie.