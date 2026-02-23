Maria Karol Lanza 12 anni: entra nel coro delle voci bianche della Rai Esulta la comunità di Melito Irpino in provincia di Avellino

Maria Karol Lanza, 12 anni, entra nel coro delle voci bianche della Rai, in qualità di contralto. Dopo aver superato le due fasi, alla terza è arrivato il successo sperato

Una bella notizia che riempie di orgoglio, la ridente comunità di Melito Irpino. Maria Karol ha sostenuto il provino in Rai esibendosi davanti ad una giuria prestigiosa: direttore artistico Andrea Casamento, vocal coach del programma the voice, affiancato da Mario Gardini, paroliere ed ideatore delle canzoni dello Zecchino d’oro.

Per la talentuosa dodicenne, un fragoroso applauso e la standing ovation da parte di tutta la giuria che ha apprezzato il controllo della voce e la capacità interpretativa rara alla sua giovane età.

"E' per me un'emozione difficile da descrivere a parole. Quando ho ricevuto la bella notizia, ho davvero sentito il cuore riempirsi di felicità. Come se tutti i sacrifici, le ore di studio, le prove fatte con passione avessero finalmente trovato la loro ricompensa.

Un traguardo che rappresenta molto più di un semplice risultato, perchè per me è la realizzazione di un sogno, che coltivo giorno dopo giorno, con impegno, costanza e amore per la musica.

Quindi sapere di avercela fatta, mi da una carica incredibile e mi rende profondamente orgogliosa del percorso che ho fatto fin qui.

Sono grata per questa opportunità, sono pronta a viverla con entusiasmo, determinazione, ma soprattutto con tutta la passione che porto nel cuore, sin da quando ho iniziato a studiare musica.

Oggi mi sento davvero felice, realizzata e pronta a dare il mio meglio giorno dopo giorno, migliorandomi sempre di più.

Si recherà ogni mese a Milano per le varie prove e da giugno inizieranno le registrazioni per il programma “e’ sempre mezzogiorno” di Antonella Crerici e “Camper” che andrà in onda in estate sulle reti Rai.