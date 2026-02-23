Ariano, riparata la condotta idrica a Cardito: incrociamo le dita Mattinata di intenso lavoro per gli operai dell'alto calore

Mattinata di intenso lavoro per gli operai dell'alto calore ad Ariano Irpino, lungo la trafficata statale 90 delle puglie, a Cardito.

Salvo nuovi colpi di scena, la condotta nei pressi di palazzo Scoppettuolo, che perdeva acqua da tempo è stata riparata.

"Speriamo sia davvero la volta buona - ci dice un residente - ma soprattutto, auguriamoci che avvenga presto il ripristino, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare a causa del continuo passaggio dei mezzi pesanti. Un problema piuttosto serio, che Franza, Morella e La Braca hanno portato sul tavolo del prefetto di Avellino Rossana Riflesso.

La questione è seguita dall'assessore Toni La Braca, il quale ha effettuato un servizio di monitoraggio nelle varie zone della città.

Pochi giorni fa, la segnalazione da parte nostra e il successivo intervento da parte di alto calore servizi.