Ariano, riparata la condotta idrica a Cardito: incrociamo le dita

Mattinata di intenso lavoro per gli operai dell'alto calore ad Ariano Irpino, lungo la trafficata statale 90 delle puglie, a Cardito.
Salvo nuovi colpi di scena, la condotta nei pressi di palazzo Scoppettuolo, che perdeva acqua da tempo è stata riparata.
"Speriamo sia davvero la volta buona - ci dice un residente - ma soprattutto, auguriamoci che avvenga presto il ripristino, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare a causa del continuo passaggio dei mezzi pesanti. Un problema piuttosto serio, che Franza, Morella e La Braca hanno portato sul tavolo del prefetto di Avellino Rossana Riflesso.
La questione è seguita dall'assessore Toni La Braca, il quale ha effettuato un servizio di monitoraggio nelle varie zone della città.
Pochi giorni fa, la segnalazione da parte nostra e il successivo intervento da parte di alto calore servizi.