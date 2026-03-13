Rissa nella notte al pronto soccorso: caos e spray al peperoncino nel triage Avellino, violenza nel pronto soccorso del Moscati: pazienti e sanitari terrorizzati

Notte di violenza e follia al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Nel triage del reparto di assistenza in emergenza una lite tra alcune persone arrivate, per accompagnare un uomo in codice rosso, sarebbe rapidamente degenerata in violenza.

Prima di mezzanotte il caos e il terrore

Momenti di paura e terrore si sono vissuti tra pazienti e sanitari del Pronto Soccorso di Avellino, con scontri violenti, botte da orbi e utilizzo di spray al peperoncino. Solo l'intervento della Polizia ha riportato l'ordine. L'utilizzo dello spray al peperoncino ha causato reazioni urticanti tra molti dei presenti.

Polizia sul posto

Sul posto è servito l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno ascoltato i presenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Secondo quanto ricostruito alcune persone, parenti e conoscenti di un uomo arrivato in condice rosso , avrebbero iniziato a litigare tra loro per motivi da accertare. Inutili i tentativi dei vigilantes di riportare ordine. Sul posto è servito l'arrivo delle forze dell'ordine per riportare l'ordine. Da accertare cause e dinamica di quanto avvenuto in nottata nel presidio per l'assistenza in emergenza del polo sanitario di contrada Amoretta di Avellino.