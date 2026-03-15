Montella, mucca incinta senza vita sul fiume: recuperata con l'autogrù Recupero con l'autogrù del bovino dei vigili del fuoco

Questa mattina, domenica 15 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in località Cascata del Fascio, nel territorio di Montella, a seguito della segnalazione di alcuni escursionisti per il recupero di una mucca incinta.

La mucca sulla sponda del fiume

L’animale si trovava adagiato sulla sponda di un fiume ed era già privo di vita al momento della segnalazione.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Montella, supportata da altre due unità provenienti dalla sede centrale di Avellino. Per consentire il recupero è stato inoltre richiesto l’intervento di un’autogrù giunta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Autogrù per il recupero

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’animale lungo la scarpata, provvedendo successivamente a imbracarlo e a sollevarlo con l’ausilio dell’autogrù, riportandolo sul piano stradale. Rintracciati i proprietari, il bovino è stato affidato agli stessi per l’avvio delle pratiche del caso.

Accertamenti sul posto

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Montella, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e alla temporanea chiusura della strada per consentire lo svolgimento delle operazioni, nonché il veterinario dell’ASL per gli accertamenti di competenza.