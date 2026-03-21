Avellino, formazione sulla violenza di genere: dal 4 aprile al via le iscrizioni Il corso si articola in 9 moduli ed è aperto ad avvocati, praticanti ed operatori del diritto

di Paola Iandolo

La Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduta dall'avvocato Giovanna Perna, ha promosso un ciclo di formazione specialistica dedicato alla violenza di genere, alla tutela delle vittime e dei minori, e ai percorsi di responsabilizzazione per gli autori della violenza. Il corso è gratuito e si articola in 9 moduli, tutti il lunedì dalle ore 15:30 alle 18:30, presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino, a partire dal 13 aprile 2026 fino al 15 giugno 2026. Il percorso è aperto a tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Avellino, ai praticanti e a qualsiasi operatore del diritto interessato alle tematiche trattate.

Previste lezioni frontali, sessioni elaborative su casi pratici, supporti audiovisivi e approfondimenti sul quadro normativo aggiornato. L'obiettivo dichiarato è omogeneizzare le pratiche operative e standardizzare i percorsi di protezione delle vittime. A chi frequenterà almeno 7 moduli su 9 verrà rilasciato un attestato con l'indicazione dei crediti formativi maturati. Le iscrizioni devono pervenire entro il 4 aprile 2026 ai seguenti indirizzi email: digiovanni.maria@hotmail.it, studiolegalesorice@gmail.com i referenti del corso: avv. Antonella Sorice e avv. Maria Giovanna De Giovanni.