Savignano Irpino: divieto assoluto di utilizzo acqua potabile per usi alimentari Ordinanza disposta dal sindaco Fabio Della Marra

Nella Valle del Cervaro, il comune di Savignano Irpino con un'apposita ordinanza, la numero 7 del 26 marzo 2026, data odierna, a firma del sindaco Fabio Della Marra, ha disposto il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per usi alimentari, su tutto il territorio comunale.

In particolare, è specificato nel provvedimento:

"E' vietato utilizzare l'acqua del rubinetto per bere, cucinare e preparare alimenti. E' sospeso il servizio di mensa scolastica. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per fini igienici (servizi igienici e pulizia).

La motivazione:

Il provvedimento è stato adottato a seguito di controlli che hanno evidenziato valori non conformi per l'uso potabile.

L'amministrazione comunale è in costante contatto con gli enti preposti al fine di garantire, nel più breve tempo possibile il ritorno alle normali condizioni di utilizzo dell'acqua. Viene rivolto un invito alla cittadinanza a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del comune.