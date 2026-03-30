Tre incidenti nelle ultime ore ad Ariano: appello da via Giacomo Matteotti Un botto scuote i residenti che in un primo momento avevano temuto il peggio

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma lo spavento è stato enorme soprattutto per i residenti scossi da un forte botto.

Un'auto per cause in corso di accertamento, ha impattato conto due vetture regolarmente parcheggiate a bordo strada sotto alcune abitazioni.

E' successo in via Giacomo Matteotti. L'incidente che non ha avuto conseguenze gravi, non è l'unico in questo tratto di strada dove da tempo viene sollecitata l'installazione di dissuasori di velocità.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri della locale compagnia.

E' l'ennesimo incidente nel giro di poche ore. Sabato scorso il tamponamento con due donne rimaste ferite in un altro punto critico, la rotatoria di piano di zona, priva di illuminazione pubblica dopo l'abbattimento e rimozione di un palo non ancora ritornato al suo posto e nei pressi del carcere nella serata di ieri dove anche qui è avvenuto un tamponamento fortunatamente senza conseguenze gravi.