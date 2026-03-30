I riti della settimana santa: emozionante Via Crucis vivente a Melito Irpino Particolarmente coinvolgente la crocifissione e resurrezione di Cristo/VIDEO

E' un cantiere permanente e infinito di idee, ingegno, passione e sorprese la comunità parrocchiale di Sant'Egidio Abate a Melito Irpino guidata da don Michele Puopolo, un uomo straordinario e determinato, prima di essere sacerdote. Lo ha dimostratato anche in un momento particolarmente difficile non mollando mai il suo gregge, che a sua volta ha saputo attenderlo, mettendo in pratica ogni insegnamento. E ieri sera è stato un grande momento di gioia e condivisione. Una comunità ormai collaudata e unita come non si era mai vista finora, capace di trasmettere emozioni a ripetizione in ogni ricorrenza religiosa importante.

Quella appena trascorsa è stata una domenica delle palme particolarmente intensa e partecipata. Dalla processione mattutina con il coinvolgimento dei bambini alla suggestiva Via Crucis vivente sul sagrato della chiesa madre. Un momento forte, davvero molto intenso, commovente e coinvolgente soprattutto nelle scene finali della crocifissione e resurrezione di Cristo. Il freddo pungente non ha scoraggiato gli attori protagonisti di questo straordinario evento e le tante persone di ogni età presenti in piazza. Un applauso interminabile tra lacrime di gioia e abbracci, dopo un'intensa preparazione, culminata con un grande successo anche quest'anno.

E' l'unione che fa la forza. E la comunità insieme a don Michele lo ha dimostrato anche questa volta. "Che questa settimana santa ci trovi vicini, senza fretta, con mani pronte, a chi porta la sua croce in silenzio".

E mercoledì prossimo, un altro straordinario evento: la vestizione della Madonna dell'Addolorata. Quel volto di donna triste e doloroso ben interpretato, durante la rappresentazione, anche accanto al Cristo morto.

"Preparare il vestito per la Madonna Addolorata è un compito che richiede grande cura, rispetto e devozione. L'obiettivo è sempre onorare la tradizione e la Vergine con stoffe nobili, nere, ricami in oro e attenzione a ogni dettaglio, unendo arte e fede per i riti della Settimana Santa.

Vi invitiamo a essere presenti mercoledì santo,1° aprile, alla messa delle ore 19.00, per la vestizione della statua della Madonna Addolorata: un momento semplice e intenso in cui la comunità accompagna, con silenzio e preghiera, questo gesto di amore e memoria.

Il vestito per la statua della Madonna Addolorata è stato interamente realizzato e donato dall’Atelier Pantheon, con la speciale dedizione della stilista Michela Ferriero".