Avellino Basket, Di Carlo: "Nella sconfitta abbiamo fatto un passo in avanti" Il coach degli irpini: "Vogliamo qualificarci direttamente ai playoff"

"Abbiamo fatto una partita consistente, la definirei buona in generale, siamo stati nel match e venire qui a Bologna facendo una partita così era molto importante. Volevamo una gara dura e l'abbiamo fatta". Così Gennaro Di Carlo si è espresso al termine del match perso dall'Unicusano Avellino Basket sul parquet della Flats Service Fortitudo Bologna: "Sta raccogliendo i frutti del lungo lavoro fatto e ha un record casalingo importantissimo. Vola con 16 vinte e una sola persa in casa e, quindi, non era facile venire qui e vincere. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket - Due volte siamo rientrati da parziali larghi e questo è indice di salute. Crediamo in ciò che stiamo facendo. C'è rammarico per le percentuali dell'avvio di gara e del tiro da 3 punti in generale lungo la gara. Volevamo alterare per non dare punti di riferimento, ma non abbiamo messo pressione da oltre l'arco. A rimbalzo abbiamo risposto bene".

"Vogliamo qualificarci direttamente ai playoff"

"La nota dolente è stata la percentuale ai liberi. In gare del genere non possiamo sbagliare così tanto. In tante circostanze avremmo visto una differenza diversa. - ha aggiunto Di Carlo - Abbiamo comunque fatto un passo in avanti. Paradossalmente nella sconfitta abbiamo fatto un passo avanti. Bisogna restare agganciati, c'è una lotta incredibile nella zona di classifica che ci vede protagonisti. Abbiamo fatto una grande rimonta. Vogliamo finire in maniera importante perché vorremmo qualificarci direttamente ai playoff”.