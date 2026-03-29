Unicusano Avellino Basket ko a Bologna: vince la Fortitudo 71-62

Il primo quarto, chiuso con il +8 dai padroni di casa, risulta decisivo nel match. L'Unicusano Avellino Basket esce sconfitta dal parquet del PalaDozza di Bologna. La Flats Service Fortitudo ha superato la squadra irpina con il risultato di 71-62 nella gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A2. Sorokas guida i felsinei al successo con 24 punti. Agli irpini non bastano i 18 punti di Lewis, i 16 di Mussini e i 14 di Chandler. Nel prossimo turno, in programma sabato alle 20, l'Avellino Basket ospiterà la Ferraroni JuVi Cremona.
Il tabellino
LNP Serie A2
Trentatreesima Giornata
Flats Service Fortitudo Bologna - Unicusano Avellino Basket 71-62
Parziali: 25-17, 15-15, 16-15, 15-15
F. Bologna: Paulius Sorokas 24 (3/7, 4/9), Simon Anumba 12 (6/9, 0/0), Alvise Sarto 12 (0/3, 3/8), Lee Moore 7 (1/3, 1/1), Gianluca Della Rosa 7 (2/4, 1/5), Niccolò De Vico 4 (2/2, 0/1), Matteo Imbrò 3 (0/2, 0/2), Matteo Fantinelli 2 (0/2, 0/0), Vincenzo Guaiana (0/0, 0/1), Samuele Moretti, Nicolò Braccio, Davide Bentivogli
Avellino: Jaren Lewis 18 (6/8, 1/4), Federico Mussini 16 (1/4, 3/9), John watson Chandler III 14 (4/7, 2/5), Rei Pullazi 5 (0/2, 0/3), Giacomo Dell'Agnello 4 (1/3, 0/1), Giovanni Pini 3 (0/4, 1/1), Alessandro Grande 2 (1/1, 0/6), Andrea Zerini (0/2, 0/0), Mikk Jurkatamm (0/0, 0/3), Lucas Fresno (0/0, 0/1), Giacomo Donati