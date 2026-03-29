Scandone Avellino: ottavo successo di fila, battuta Benevento 84-58 Quota 34 punti per gli irpini, nel finale anche la tripla del giovane Galli

La Scandone Avellino vince e convince, piazza l'ottavo successo di fila battendo la Miwa Cestistica Benevento con il risultato di 84-58 al PalaDelMauro con Flavio Gay leader biancoverde da 24 punti, 6 assist e 36 di valutazione nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Quota 34 punti per la Scandone, nel finale arriva anche la tripla del giovane Galli. Doppia cifra anche per Scanzi, Kmetic e Ragusa. Mercoledì 8 la squadra di coach Dell'Imperio sarà ospite della San Paolo Ostiense Roma.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Ventiseiesima Giornata

Scandone Avellino - Miwa Cestistica Benevento 84-58

Parziali: 23-10, 13-19, 25-13, 23-16

Scandone: Scanzi 13, Cioppa 2, Cantone 3, Ragusa 10, Kmetic 12, Iannicelli, Stefanini 5, Gay 24, Galli 3, Donda 10, Vitale 2. All. Dell'Imperio

Benevento: Rianna 6, Greco, Filipovic 3, Bongiovanni 4, Iommelli 4, Acosta 14, Murolo 11, Di Febo 3, Giacomi 13, Miraglia. All. Parrillo