Scandone Avellino, Iannicelli: "Gruppo unito, grazie ai nostri tifosi" L'assistant coach della squadra irpina: "Tutti stanno dando il massimo"

"Al di là delle otto vittorie consecutive, ciò che conta davvero è il percorso di crescita che questa squadra sta dimostrando": ecco l'analisi dell'assistant coach della Scandone Avellino, Fabio Iannicelli, dopo il successo dei lupi sulla Miwa Cestistica Benevento con l'ottava vittoria di fila in campionato. "Il gruppo sta maturando partita dopo partita e questo è un segnale importante verso la fase decisiva della stagione, dove sarà fondamentale arrivare pronti. - ha spiegato - La vera forza è l’unità: tutti stanno dando il proprio contributo indipendentemente dalle assenze".

"Il pubblico sarà determinante nei playoff"

"L’obiettivo è chiaro: non fermarsi, consolidare il secondo posto e dare continuità al lavoro svolto finora. - ha aggiunto Iannicelli - Sono soddisfatto anche della risposta del pubblico, che ha dimostrato grande partecipazione: sarà un fattore determinante nei playoff. A loro va il nostro ringraziamento per l’affetto e il sostegno che non ci hanno mai fatto mancare".