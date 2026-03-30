Meteo, Settima Santa con freddo, pioggia e neve: le previsioni per Pasqua Progressivo il miglioramento nel corso della settimana

Maltempo in Irpinia per la settima Santa. Freddo artico e ancora fiocchi di neve a quota alte, tra Partenio e Picentini e la settimana oggi si apre con tra nubi e schiarite. Lo dicono le previsioni dell'osservatorio di Montevergine.

Le previsioni per oggi dell'Osservatorio

Nel pomeriggio, locali fenomeni interesseranno l’Alta Irpinia, mentre in serata sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche battenti. I fenomeni, a fine giornata, assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1200-1300 m. Temperature: in lieve aumento. Venti: deboli o moderati, da nord-est al mattino e in tarda serata, da ponente nel pomeriggio.

Previsioni per domani, Martedì 31 Marzo 2026: si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con diffuse precipitazioni, che assumeranno maggiore rilevanza sulla fascia del Partenio e su quella dei Picentini. I fenomeni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1000-1100 metri, localmente sin verso gli 800-900 m in serata. Temperature: in calo, netto nei valori massimi. Venti: nord-orientali, moderati o forti, con raffiche fino a 100 km/h nell’area del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro.

Queste le previsioni per i primi due giorni della settimana, poi ci sarà un progressivo miglioramento del meteo. Il Sannio, l'Irpinia e le aree più orientali del salernitano saranno ancora alle prese con nubi e piogge fino a giovedì, almeno sino alle ore pomeridiane. Altrove, invece, le nubi si alterneranno con schiarite, che diverranno gradualmente più ampie nella seconda parte della giornata. Le temperature subiranno un lieve incremento, sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.