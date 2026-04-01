Malviventi scatenati a San Nicola Baronia: terrore per una mamma con due bambini La donna urlando e attirando l'attenzione dei vicini è riuscita a metterli in fuga

Non li ferma neppure la tempesta in atto, ancora una serata da incubo in Baronia, ancora intrusioni in casa da parte di una banda che non sembra voler mollare questo territorio.

Momenti di terrore in un'abitazione per una mamma e due bambini piccoli. La donna con grande coraggio, urlando e attirando l'attenzione dei vicini, è riuscita a mettere in fuga i malviventi.

E' successo in via Cierro a San Nicola Baronia. Poco prima avevano colpito altre abitazioni sempre nello stesso paese.

"Non hanno timore di nulla, forzano telecamere, porte ed entrano nelle case - ci dice una donna - viviamo ormai nel terrore e nonostante vi siano diverse telecamere, non si riesce a venirne a capo e ad acciuffare questi maledetti che non si fermano davanti a nulla, neppure di fronte bambini di 6 e 4 anni".

Scattato l'allarme in paese i carabinieri stanno setacciando la zona ma finora senza risultati. Un tentativo di furto sarebbe avvenuto nella stessa serata nel piano di zona, anche in questo caso non andato a segno perchè distrurbati dai residenti.