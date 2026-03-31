Ariano, lavori super fibra: cavi tranciati e via Giacomo Matteotti resta isolata

L'appello dei residenti: "Da lunedì 23 aprile siamo in queste condizioni"

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La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

E' di ieri mattina l'appello da parte degli abitanti di contrada Masserie ad Ariano Irpino, alle prese con cavi sospesi in strada e nei campi. Da oltre 15 giorni senza alcuna spiegazione non vi è traccia di operai. 

Non va meglio in centro dove un'intera zona è letteralmente in ginocchio, priva di collegamenti internet e telefonici.

"Stiamo isolati e non riusciamo ad avere risposte da nessuno. Uno scaricabarile tra uffici e sta arrivando Pasqua".

Sotto accusa i lavori super fibra. L'appello di un residente: "Invitiamo chi di competenza a controllare i lavori in corso su tutto il territorio comunale e con i relativi danni e disservizi che si stanno registrando. Via Giacomo Matteotti in modo particolare, interruzione a causa dei cavi telefonici e internet tranciati. Da lunedì 23 aprile scorso ad oggi dopo vari solleciti ancora non è stata ripristinata la rete. Grazie a chi se ne interesserà". 

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