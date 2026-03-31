Fabio Gambacorta: "Ferrante, garanzia di solidità e concretezza civica" Il segretario cittadino di Azione dopo l'inaugurazione della nuova sede politica

"Azione è presente ad Ariano dal 2022. Un partito sempre attivo e aperto alla partecipazione di chiunque abbia voluto e voglia mettersi in gioco o semplicemente parlare di politica.

Per questa ragione, con l'inaugurazione della nuova sede in viale Tigli, non parlerei di nuovo inizio, ma certamente di un’occasione per una nuova linfa e nuove energie tese all’avvio della campagna elettorale per le amministrative di maggio prossimo".

Lo afferma in una nota il segretario cittadino di Azione Fabio Gambacorta, dopo l'inaugurazione della nuova sede politica.

"Una partecipazione enorme, caratterizzata da forte entusiasmo e condivisione, ha caratterizzato la sera di domenica scorsa. Inaspettato? Sinceramente no. Il lavoro quotidiano e la presenza costante sul territorio non possono che dare i suoi frutti e, l'adesione di figure autorevoli, è sempre una garanzia.

A tal proposito vorrei ringraziare il nostro caro amico Antonio D'Alessio, deputato della repubblica, il segretario provinciale Domenico Gambacorta e la presidente dell’assemblea regionale di Azione Raffaela Manduzio.

Un ringraziamento inoltre a tutti i membri della sezione arianese di Ariano Irpino in Azione, al direttivo e agli iscritti perché senza di loro il partito non avrebbe i numeri e l’organizzazione che dimostra di avere a ogni occasione.

Come si dice, in ultimo ma non da ultimo, un ringraziamento particolare al nostro candidato sindaco Mario Ferrante, un nome che ci ha uniti insieme a tutti i partiti della coalizione. Un amministratore di grande esperienza e una garanzia di solidità e concretezza civica. Elementi di cui Ariano in questo momento storico ha bisogno come il pane".