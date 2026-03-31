Mirabella Eclano entra in cantiere città: esulta il sindaco Ruggiero E' l’unica realtà campana che partecipa al programma ministeriale di sviluppo territoriale

Mirabella Eclano entra in "Cantiere città", il percorso di rafforzamento delle competenze progettuali che il ministero della cultura e la scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali riservano alle finaliste candidate a capitale italiana della cultura 2028 per valorizzare i progetti del dossier e consolidare le relazioni avviate.

In una dichiarazione pubblica, il sindaco della città irpina che ha rappresentato la Campania, Giancarlo Ruggiero, riconosce il contributo qualificato e appassionato del direttore artistico Francesco Cascino, del team e della community di Art Thinking Project e di SEF Consulting, che hanno lavorato alla definizione del dossier, oltre che della Regione e dei Comuni limitrofi:

"Cantiere Città ci offre lo strumento concreto per dare continuità ai progetti del dossier e siamo pronti a ripartire determinati, con l’amore, le competenze e le connessioni internazionali del nostro Direttore artistico e delle distintive professionalità che ha coinvolto".

!Il progetto è di un intero territorio, con imprese, università e cinquanta Comuni che hanno creduto nel dossier - conclude il sindaco Ruggiero –: a tutti va la nostra gratitudine e l’impegno a proseguire insieme".

Alcuni passaggi significativi della dichiarzione del primo cittadino eclanese:

A nome mio personale e di tutta la Giunta di Mirabella Eclano desidero ringraziare di vero cuore tutte le professioniste e tutti i professionisti che si sono impegnati nell’analisi prima, e nella sintesi del Dossier poi, la cui altissima e inedita qualità ci ha portati a essere tra le dieci finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, unica città a rappresentare la Campania. Sappiamo tutti com’è andata, abbiamo letto decine di articoli per merito del nostro Capo Ufficio Stampa e di una stampa che, evidentemente anch’essa innamorata della nostra sfida, ci ha davvero riempito di attenzioni fuori ogni aspettativa, cosa per la quale ringrazio giornaliste e giornalisti campani e non. Dispiace a tutti noi non aver vinto il titolo ma, ribadisco, abbiamo intenzione di dare a Mirabella Eclano il presente e il futuro che merita, forti anche del supporto ufficiale della Regione che, con una splendida lettera del Presidente Roberto Fico, dell’Assessore alla Cultura Onofrio Cutaia e dell’Assessore al Turismo Vincenzo Maraio, che ringrazio sentitamente, ci ha trasmesso fiducia e motivazione; una politica illuminata e operatori culturali evoluti, alleati, in dialogo e in armonia come ai tempi del Rinascimento, sono il segreto per creare valore ancor prima di successo.

Sappiamo tutti quanto il nostro Direttore artistico, Francesco Cascino, ci abbia messo cuore e visione, amore e competenze, fiducia e connessioni internazionali, cosa per la quale gli saremo per sempre grati e lo sentiamo ormai parte della nostra comunità. Oggi è anche il momento di dare l’esempio di una politica vicina alle emozioni e alle persone, le uniche cose che restano per sempre e motivano ogni essere umano ad andare avanti, ringraziando anche tutto il Team e tutte le persone che si sono innamorate di Mirabella e del progetto, e si sono messe a disposizione pur quasi senza risorse e con nessuna certezza di vincere. Le loro competenze distintive e le loro visioni uniche sono state, sono e saranno per noi sempre fonte di ispirazione anche nella collaborazione futura. Cantiere Città ci offre lo strumento concreto per dare continuità ai progetti del Dossier e siamo pronti a ripartire determinati, con l’amore, le competenze e le connessioni internazionali di Art Thinking Project ETS e delle professionalità che ha coinvolto.

Desidero quindi ringraziare personalmente Crescenzo Abbate, Errico Formichella, Paolo Animato, Pierpaolo Forte, Gianvirgilio Cugini, Maria D’Ambrosio, Donato Faruolo, Alberto Improda, Massimo Maggio, Giuseppe Assanti, Massimo Lo Pilato, Barbara Martusciello, Marco Scotini, Laura Marchetti, Mario Cesarano, Adele Picone, Angelo Bianco Chiaromonte, Peppe Biscaglia, Luigi Maffei, David Ardito, Massimo De Cristofaro, Flavio Castaldi, Raffaele Pietropaolo, Pierfrancesco Fiore, Claudio Bruno, Ugo Morelli, Generoso Picone e Michele Costabile. Ringrazio anche le artiste e gli artisti che hanno accettato l’invito a lavorare con noi, che ora non cito perché davvero sono troppi e che ha citato Cascino a questo link, raccontando anche la sintesi del Dossier. Spero davvero di vederli ancora al nostro fianco nella prosecuzione delle politiche di sviluppo territoriale che stiamo mettendo in campo. Ringrazio tutte le organizzazioni che hanno lavorato per noi,

Se andiamo a guardare gli esempi contemporanei di chi i palinsesti culturali e l’arte pubblica se li è fatti da soli, cioè senza lo Stato e insieme alle amministrazioni locali e regionali, come nel caso del nostro Dossier, con gli operatori culturali e le imprese che hanno lavorato insieme, in tutto il mondo, vedremo che i numeri sono impressionanti: dai sei ai sedici punti di PIL ogni anno sono quelli legati agli interventi culturali e di arte pubblica. La cultura produce idee, visioni e stimoli che alimentano l’impresa e la politica, da sempre, quindi la società e la scuola.

Il sogno a Mirabella può ancora avverarsi e per comprenderlo basta avere l’attenzione di saper osservare le nostre terre; l’armonia con cui sono state ideate e costruite le nostre città viene da artiste e artisti, persino ante litteram, che hanno realizzato abitati, monumenti, strade, piazze e ponti alla maniera dell’arte: armonia, intelligenza, accoglienza, funzione.

Desidero in ultimo ricordare ai nostri giovani che ringraziare viene da grazia, riconoscenza e piacevolezza, cioè l’eleganza con cui si vive la vita. Per questo li invito a condividere il mio sentimento di accoglienza e ascolto di chiunque venga da noi con le proprie conoscenze e le proprie diversità, a cominciare dagli amici citati prima, di chiunque si innamori di noi e ci aiuti a migliorare in ogni senso, come noi aiutiamo loro a sentirsi a casa con i nostri valori, le nostre intelligenze e le nostre sapienze. Che questo sia anche un invito all’unità, all’unione e all’armonia tra noi.