Cervinara, rissa in via Roma: spunta anche una pistola Indagini ad ampio raggio per ricostruire quanto accaduto ieri sera in via Roma

di Paola Iandolo

Si indaga su un inquientante episodio avvenuto la sera di Pasqua. Ieri sera ntorno alle 22:45 un litigio tra due gruppi di giovani, ha tenuto con fiato sospeso i residenti di via Roma a Cervinara. Non è chiaro cosa lo abbia provocato il diverbio. Le parole hanno lasciato presto il posto ai fatti. La gente ha cominciato a scappare. Nella rissa è spuntata anche una pistola. Non è ancora noto chi la portasse né se sia stata utilizzata. La vista dell'arma ha accelerato la dispersione delle persone presenti. In pochi minuti via Roma si è svuotata.

Polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto. Ma i disordini registrati ieri sera, si erano già conclusi quando le forze dell'ordine sono arrivate. Immediatamente sono scattate le indagini per risalire ai responsabili dei disordini, ai partecipanti alla rissa e chi ha estratto la pistola per intimidire. Non si tratta del primo episodio di questo tipo a Cervinara. Situazioni analoghe si sono verificate in passato con una certa frequenza. Il fatto che in questa occasione sia comparsa un'arma da fuoco segna tuttavia un punto di discontinuità rispetto agli episodi precedenti.





