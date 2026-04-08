Calitri, Compie il furto la notte di Natale: condannato a 2 anni e 4 mesi La condanna è arrivata al termine del rito abbreviato celebrato questa mattina davanti al tribunale

di Paola Iandolo

Ha computo il furto in un'abitazione di Calitri, la notte di Natale 2025: arriva la condanna per C.D.V. Il ladro - 68enne di Calitri - era riuscito ad introdursi furtivamente all’interno dell’abitazione di una sua concittadina, approfittando della sua assenza. C.D.V. aveva forzato la porta di ingresso e una volta dentro avrebbe asportato: quattro fucili, una pistola con diverso munizionamento legalmente detenuti e diversi monili in oro, fuggendo subito dopo.

L'arresto

La fuga dell’uomo tuttavia non è durata tanto. Sono stati i militari dell’arma di Calitri a intercettarlo in auto e bloccarlo, arrestandolo per furto. L’ennesimo colpo di ladri non era passato inosservato. I militari hanno notato subito che nell'uomo vi era qualcosa di sospetto, fermandolo e arrestandolo. I carabinieri hanno recuperato subito anche la refurtiva restituendola alla legittima proprietaria. Stamane, per C.D.V, difeso dagli avvocati Nicola D'Archi e Canio De Rosa, al termine del rito abbreviato è arrivata la condanna. L'uomo è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione.



