Piantedosi: "Nesta all'Avellino? Grande entusiasmo, siamo fiduciosi" Piccolo riferimento al calcio da parte del ministro dell'Interno a Montefredane

Ieri pomeriggio il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha inaugurato il Parco Giochi della Legalità "Paolo Borsellino" a Montefredane in compagnia del sindaco del Comune irpino, Ciro Aquino, e nell'intervista a margine dell'evento non è mancato un piccolo riferimento al calcio e all'Unione Sportiva Avellino, seguita con grande attenzione dal ministro. "Nesta è stato un grande campione, un campione del mondo e ha una grande prospettiva anche di fare bene ad Avellino. - ha sottolineato Piantedosi - È arrivato con grande entusiasmo di fare ad Avellino molto bene e siamo tutti fiduciosi sicuramente". Il ministro dell'Interno, da sempre grande tifoso della squadra di calcio della sua provincia, ha rimarcato, quindi, ulteriormente la passione per i colori biancoverdi e in questo caso anche la soddisfazione per la scelta di Nesta e dell'Avellino per la stagione 2026/2027.