Ko anche a Leini, la Sandro Abate saluta i playoff: L84 Torino in semifinale Reti di Vander Salas e Cuzzolino per il pass semifinale centrato dai verdeneri di Rios

La L84 Torino vince anche Gara 2 dei quarti di finale Scudetto per il calcio a 5 e finisce il campionato della Sandro Abate. Sconfitta in Piemonte per gli irpini, battuti con il risultato di 2-0. Quattro gare, quattro vittorie per la L84 sulla Sandro Abate: reti di Vander Salas e Cuzzolino per il pass semifinale centrato dai verdeneri di Rios, che affronteranno una tra Napoli Futsal e Sporting Sala Consilina. L'altra semifinale Scudetto è già definita con Roma 1927 - Covei Meta Catania Bricocity.

I risultati di Gara 2 dei quarti di finale Scudetto

Covei Meta Catania Bricocity - Came Treviso 11-2

Roma 1927 - Feldi Eboli 2-1

Napoli Futsal - Sporting Sala Consilina 3-2

L84 Torino - Sandro Abate 2-0

Gara 3

Napoli Futsal - Sporting Sala Consilina (14 giugno)

Semifinali

Roma 1927 - Covei Meta Catania Bricocity

Napoli Futsal/Sporting Sala Consilina - L84 Torino