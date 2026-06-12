Ariano: ancora una giornata di multe nei pressi dell'ospedale e parcheggio vuoto Sotto accusa la mancanza di segnaletica e a pagare sono tanti utenti soprattutto forestieri

Anche quella di oggi è stata una giornata di multe nei pressi dell'ingresso principale dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, lato Ponnola ad Ariano Irpino.

La polizia municipale costretta ad intervenire continuamente su sollecitazione soprattutto di residenti e personale sanitario del 118 provenienti dal pronto soccorso, in forte difficoltà nell'immettersi verso via Maddalena per la presenza di auto che ostruiscono la visibilità.

Di contro ed è questa l'assurdità, vi è un'area parcheggio lungo la strada panoramica, accanto alla caserma dei carabinieri che continua putroppo ad essere ignorata e a rimanere vuota.

Dalla sua attivazione non è mai entrata a regime. Nonostante gli annunci a livello mediatico, nulla da fare. Si preferisce ogni giorno parcheggiare lungo la strada e all'ingresso di contrada Ponnola esposti continuamente al rischio multe. E non c'è verso!

Semplicemente pigrizia? Ognuno preferisce parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso e in divieto. I 58 posti disponibili gratuitamente, totalmente ignorati, tanto da rimanere liberi ogni giorno.

Motivo? Come affermato più volte, da Paolo De Gruttola e sinceramente sin dall'inizio anche da noi: ciò che manca è una segnaletica adeguata, visibile e chiara che possa indirizzare gli utenti a raggiungere via Maddalena. Non c'è una semplice tabella. Ma anche il personale di vigilanza o chi stazione la mattina nel parcheggio a contatto diretto con chi arriva, non potrebbe suggerire agli automobilisti di allungarsi qualche metro più sopra? Non parliamo di chilometri. In attesa di qualche tabella non si potrebbe almeno posizionare un nastro bianco-rosso che scoraggi la sosta?