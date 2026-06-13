"Quel Cristo che sorride sulla croce trasmettendo serenità e speranza" Commozione ad Ariano, torna il crocifisso in via nazionale, grazie al grande cuore degli abitanti

Ha un volto sorridente, disteso e sereno il Cristo sulla croce riportato al suo splendore a "Li pagliare", lungo via Nazionale ad Ariano Irpino.

Il crocifisso versava in condizioni assai precarie, fino a diventare quasi irriconoscibile ormai. Da qui la proposta e il desiderio diventato realtà da parte di Albarosa Pisapia di restaurarlo, coinvolgendo gli abitanti del luogo. E la risposta è stata di quelle davvero emozionanti. Si sono autotassati e hanno ridato un nuovo volto alla cappellina.

In poco più di un mese ci ha pensato l'artista e vignettista dalle mani d'oro, Antonio Russolillo a realizzare l'opera a base di acrilico e colore a olio che da oggi è tornata in una delle edicole votive tra le più antiche della città. Lo abbiamo intervistato. Clicca qui per ascoltare le sue parole.

A benedire la croce è stato il parroco don Antonio Surdi, il quale si è complimentato con la gente del rione a partire da Albarosa e suo marito Gaetano per la lodevole iniziativa. Palpabile l'emozione nelle sue parole.

Ti saluto o Croce santa, che portasti il Redentor, gloria lode onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. Ed è su questo canto tradizionale che le famiglie hanno accolto il ritorno del crocifisso, affidando a quel volto diverso dal solito, pieno di speranza le intenzioni in modo particolare per ammalati e persone in difficoltà del rione.