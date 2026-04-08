Casa in fiamme a Taurano, due donne ustionate in ospedale Carabineri e vigili del fuoco sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 13:30 di oggi, mercoledì 8 aprile, a Taurano, in via Sant’Antonio Abate, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

All’arrivo sul posto, l’appartamento situato al piano terra risultava già completamente invaso dalle fiamme. I Vigili del Fuoco venivano informati della presenza, all’interno dell’abitazione, di una donna di circa 65 anni, già messa in salvo da una convivente prima del loro arrivo.

Entrambe le donne riportavano ustioni: la convivente in maniera lieve alle mani, mentre la 65enne, che necessitava anche di ossigenoterapia per pregresse condizioni di salute, presentava ustioni estese su circa l’80% del corpo. Le due venivano affidate alle cure del personale sanitario e trasportate in ambulanza presso una struttura ospedaliera di Nola; successivamente, la 65enne veniva trasferita in elisoccorso presso un centro grandi ustioni.

I Vigili del Fuoco provvedevano a domare l’incendio, evitando la propagazione alle abitazioni limitrofe e agli appartamenti sovrastanti. Nel corso delle operazioni venivano inoltre recuperate e messe in sicurezza una bombola di GPL, utilizzata per una stufa, e diverse bombole di ossigeno in uso alla donna, potenzialmente pericolose a causa dell’incendio.

Successivamente, si procedeva alla messa in sicurezza dell’area e all’eventuale evacuazione precauzionale dei residenti.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.