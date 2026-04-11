Avellino, Aggressione nel parcheggio del supermercato: estubato il 41enne Si continua ad indagare per risalire agli autori del raid, la svolta è vicina

di Paola Iandolo

E' stato estubato ed è fuori pericolo di vita, il 41enne di Monteforte Irpino, Nello Malinconico che giovedì Santo è stato brutalmente picchiato nel parcheggio coperto del supermercato di Via Tagliamento. Il giovane resta tutt'ora ricoverato nel presidio ospedaliero di Avellino, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Le indagini

Intanto le indagini degli uomini della Squadra Mobile di Avellino per risalire al mandante e agli esecutori di Nello Malinconico, proseguono senza sosta. Uno degli aggressori sarebbe stato già identificato, ma si lavora ancora per mettere a confronto tutti gli elementi acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La svolta è vicina. Ma gli agenti della questura di Avellino continuano ad analizzare le immagini all'ingresso e all'uscita dal parcheggio coperto, dove si notano i tre in fuga.

Si indaga sul movente

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. L'unica certezza è che Malinconico ha subito una vera e propria spedizione punitiva. E quindi, gli interrogativi sono tanti. Gli agenti dovranno comprendere per quale ragione un raid così violento, posto in essere dai tre aggressori entrati in azione giovedì Santo intorno alle 20 nel parcheggio del supermercato di via Tagliamento.

Il raid

I tre avrebbero saputo che Malinconico si trovava all’interno del supermercato e lo avrebbero atteso nel parcheggio coperto. Appena uscito, in tre — volto coperto dal cappuccio — lo avrebbero assalito con ferocia, colpendolo ripetutamente con dei bastoni in ferro. Nulla di improvvisato. A fermare i colpi contro il 41enne, le urla degli altri clienti dell'attività commerciale che hanno messo in fuga i malintenzionati e allertato i soccorsi. Malinconico è arrivato al pronto soccorso in codice arancione, ma il quadro clinico è precipitato velocemente, fino al miglioramento di oggi con il risveglio dal coma farmacologico.