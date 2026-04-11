Assemblea gruppo territoriale M5S Avellino: ufficializzate le nomine interne Riunione presieduta dalla rappresentante eletta Sara Spiniello

A seguito dell’assemblea del gruppo territoriale del movimento 5 Stelle di Avellino, presieduta dalla rappresentante eletta Sara Spiniello, sono state ufficializzate le nomine interne del gruppo.



Il ruolo di vice rappresentante vicario è stato assegnato a Sergio Pagliarulo, figura dinamica ed impegnata, pronta a sostenere con determinazione le attività del gruppo.

Per quanto riguarda i vice rappresentanti la scelta è andata su Enza Senato, la quale si distingue per il suo impegno costante e la sua determinazione nel rappresentare con passione e dedizione il suo impegno di attivista del Movimento e Maria Assunta Damiano che porta con sé una grande sensibilità e un forte spirito di servizio, pronta a contribuire con competenza e serietà alle iniziative del movimento.

Agostino De Rosa, referente formazione, il quale, già dallo scorso anno, si impegna a promuovere la crescita e l’aggiornamento degli attivisti, affinché siano sempre più preparati e motivati nel rappresentare i valori del Movimento 5 Stelle.

Matteo Pinchera, referente giovani, si distingue per la sua energia e il suo entusiasmo nel coinvolgere le nuove generazioni, portando idee innovative e un respiro fresco nel percorso del gruppo.

Tiziana Guidi, storica attivista, referente politiche di genere, si dedicherà a promuovere un’attenzione costante alla parità e all’inclusione, lavorando affinché ogni voce trovi ascolto e rispetto.

Simona Romani, referente progetti, si distingue per la sua capacità organizzativa e il suo entusiasmo nel portare avanti iniziative concrete a favore della comunità.

"Tutti i vice rappresentanti e i referenti sono pronti a ricoprire il proprio ruolo con educazione, serietà e competenza, convinti che solo attraverso il lavoro di squadra e l’impegno condiviso si possa contribuire al miglioramento della città di Avellino.

Al tempo stesso, il Movimento 5 Stelle di Avellino si impegna a lavorare con passione e dedizione, con l’obiettivo di portare ascolto, innovazione e cambiamento concreto in ogni angolo della nostra città. Siamo pronti a fare la nostra parte e a rappresentare con orgoglio i valori che ci guidano" - ha scritto sui propri canali social la rappresentante Sara Spiniello.