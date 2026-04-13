Lesione a pubblico ufficiale e fuga: 20enne avellinese arrestato a Posillipo Il giovane guidava anche senza patente

Un 20enne della provincia di Avellino è stato arrestato sabato sera dalla Polizia a Napoli, nel quartiere Posillipo, per lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. In via Posillipo gli agenti dell'Upgsp della Questura partenopea hanno notato un'auto con a bordo il giovane che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Un comportamento che ha innescato l'immediata azione degli agenti, di servizio nel quartiere napotaleno.

L'inseguimento e la sanzione

Ne è nato un breve inseguimento finché il 20enne non è stato raggiunto dagli agenti e bloccato. Il 20enne è stato arrestato e gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida con patente sospesa. Continuano i controlli delle forze dell'ordine tra strade e quartieri del napoletano per garantire ordine pubblico e sicurezza.