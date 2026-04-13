Continuità per l'Unicusano Avellino Basket: Crifo Wines Ruvo di Puglia ko Di Carlo: "Volevamo tornare a vincere in casa. Dobbiamo proseguire su questa strada"

Vittoria casalinga contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, continuità per l'Unicusano Avellino Basket con il risultato di 88-61 nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2. Chandler con 23 punti e Lewis con 22 guidano la squadra irpina al secondo successo consecutivo senza Grande e Dell'Agnello, infortunati, ma a bordocampo per sostenere i compagni di squadra. "Volevamo tornare a vincere in casa davanti al nostro pubblico. - ha affermato il coach dell'Avellino Basket, Di Carlo - Sono contento della prestazione di tutti e dobbiamo proseguire su questa strada. Felice per la continuità di Lewis e le prestazioni di Chandler e Pullazi".

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentaseiesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia 88-61

Parziali: 27-19, 14-14, 26-13, 21-15

Avellino: John Watson Chandler III 23 (6/7, 3/6), Jaren Lewis 22 (6/11, 2/4), Rei Pullazi 8 (0/2, 2/3), Alexander Cicchetti 8 (3/4, 0/0), Federico Mussini 7 (1/3, 1/5), Lucas Fresno 7 (2/3, 1/1), Giovanni Pini 6 (3/4, 0/1), Mikk Jurkatamm 5 (0/0, 1/2), Giacomo Donati 2 (1/3, 0/0), Andrea Zerini

Ruvo di Puglia: Pierre Brooks II 15 (4/7, 2/6), Jacopo Borra 12 (4/6, 0/0), Bernardo Musso 9 (3/5, 1/2), Samuele Miccoli 8 (4/5, 0/2), Mihajlo Jerkovic 5 (1/1, 1/3), Russ Smith 4 (1/6, 0/2), Scott Ulaneo 4 (2/3, 0/0), Micheal Anumba 2 (1/3, 0/1), Aleksa Nikolic 2 (1/1, 0/0), Thomas Reale (0/4, 0/1), Giacomo Granieri