Avellino, quanto vale il gol di Iannarilli: la nuova classifica Il dettaglio anche sul prossimo turno, il quartultimo della Serie B

La rete di Iannarilli conferma il +5 dell'Avellino sulla zona playout. Altri 90 minuti di campionato e la distanza resta immutata per i lupi che, dopo 9 punti in 3 gare, nelle ultime 3 giornate hanno centrato un solo punto rischiando il terzo ko di fila, evitato all'ultimo respiro con il colpo di testa dell'estremo difensore di Alatri. Il secondo gol in carriera di Iannarilli consente agli irpini la quota 40 condivisa con il Sudtirol, la Sampdoria, alla terza vittoria di fila con il Pescara ribaltato, e il Mantova, prossimo avversario dei lupi sabato (ore 15) al "Martelli" e vincenti al "Picco" contro lo Spezia. (clicca qui per i risultati e la classifica).

Sabato (ore 15) Mantova-Avellino: sfida tra squadre a quota 40

I liguri sono ultimi e sempre più in crisi, a -4 dai playout. La Reggiana ha battuto la Carrarese 2-0 e si rimette in scia della zona spareggio salvezza. Vittoria fondamentale per il Padova: 1-0 sull'Empoli. L'Avellino ha il +5 sul secondo posto playout occupato dalla Virtus Entella. La squadra di Chiavari ha fermato la capolista Venezia sull'1-1. Domani (ore 19) ci sarà il recupero Catanzaro-Modena. Nel weekend sfide salvezza come Padova-Reggiana ed Empoli-Entella.