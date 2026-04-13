Davide e Concetta, 70 anni d'amore: Montemarano in festa: "Che Dio vi benedica" Anniversario di matrimonio nel segno dell'amore solido e raro. Gli auguri del sindaco

Montemarano in festa per i 70 anni d'amore di Davide e Concetta. Montemaranesi doc i due nonnini sono stati festeggiati da amici e parenti, e a portare loro auguri speciali ci ha pensato il sindaco Beniamino Palmieri.

L'amore esiste

"Oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) ho avuto il piacere di portare i miei auguri a Davide e Concetta per il loro settantesimo anniversario di Matrimonio. Sono la prova concreta che l’amore per sempre esiste ! Auguri anche ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. E’ stato commovente ritrovarmi in una sala traboccante d’amore, di gioia, di rispetto, di allegria, di sorrisi e di sguardi lucidi per l’emozione. È stato commovente assaporare il gusto dolce di ciò che vuol dire famiglia. Che Dio vi benedica. Ancora auguri". Ha commentato il sindaco Beniamino Palmieri.

Le nozze di titanio

I 70 anni di matrimonio sono conosciuti come Nozze di Titanio e simboleggiano un amore indistruttibile, solido e raro. Questo materiale rappresenta la straordinaria forza, resistenza e tenacia della coppia, capace di superare ogni sfida nel corso di sette decenni insieme. Talvolta, vengono indicate anche come nozze di ferro