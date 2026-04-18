Tragedia a Taurano: donna muore in ospedale dopo 10 giorni di agonia La 68enne era rimasta vittima di un incendio in casa sua lo scorso otto aprile

E' morta a Cardarelli di Napoli, dopo dieci giorni di agonia, la 68enne rimasta vittima di un incendio divampato in casa sua a Taurano in provincia di Avellino. Troppo gravi le ustioni, il quadro clinico e la donna si è spenta ieri a Napoli.

L'incendio era scoppiato a casa sua, lo scorso otto aprile. Le fiamme avevnao invaso rapidamente l'appartamento. Una convivente si era accorta di quanto stava accadendo ed era riuscita a mettere in salvo la donna prima che arrivassero i Vigili del Fuoco. La 68enne presentava ustioni su circa l'ottanta per cento del corpo.

Patologie pregresse e condizioni critiche

C'era un elemento che rendeva la situazione ancora più grave: la donna era affetta da patologie respiratorie pregresse e dipendeva dall'ossigenoterapia. L'esposizione al fuoco e ai fumi, in queste condizioni, non le hanno lasciato scampo.

Il trasferimento e il tragico epilogo

I soccorritori l'avevano trasportata al Santa Maria della Pietà di Nola. Da lì, vista la gravità, era partito l'elisoccorso verso il Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli, la struttura di riferimento regionale per questo tipo di traumi. La donna è rimasta ricoverata per dieci giorni. Poi è morta.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Sul luogo dell'incendio erano intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Lauro. Le indagini per stabilire le cause del rogo sono in corso.